Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Esenyurt’ta alacak-verecek meselesi yüzünden bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldürüldü, 1 kişi de yaralandı.

Saldırı, saat 16.00 sıralarında Koza Mahallesi 1655. Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir şahıs alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Alican Bakır (24) ve Burak Tatlıdede’nin sahibi olduğu iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

aw213156-01.jpgOlayda Burak Tatlıdede yaşamını yitirirken, Alican Bakır ise yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı Alican Bakır’ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

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Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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