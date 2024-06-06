Esenyurt'ta kardeş kavgası kanlı bitti: Tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta kardeş kavgası kanlı bitti: Tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde aynı apartmanda yaşayan ağabey ile kardeşi arasında çıkan gürültü tartışması, kanlı bir şekilde sonuçlandı.

Tartışma esnasında ağabey, kardeşini silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt'un Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 1826. Sokak üzerinde saat 17.30 civarında meydana geldi. İddialara göre, ağabeyi ile aynı apartmanda farklı dairelerde ikamet eden 35 yaşındaki Erhan İ., üst kattaki ağabeyinin dairende gürültü yaptığını iddia etti.

Bu nedenle Ahmet İ. (40) ile Erhan İ. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet İ., kardeşine silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan İ.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ahmet İ. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Erhan İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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