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Köpeğine şiddet uygulayan Çinli gözaltına alındı

Esenyurt'ta şiddet gören köpek kurtarıldı, köpeği döven Çinli sahibi gözaltına alındı. Olay yerine toplanan hayvanseverler Çinli'ye tepki gösterdi

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 09:23
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Esenyurt'ta köpeğine şiddet uygulayan Çinli gözaltına alındı

Köpeğine şiddet uygulayan Çinli gözaltına alındı
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Esenyurt'ta şiddet gören köpek kurtarıldı; gözaltına alınan sahibine hayvanseverler tepki gösterdi. Esenyurt'ta  yaşadığı dairede köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H., polis tarafından gözaltına alındı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından site önünde toplanan hayvanseverler, gözaltına alınan R.H.'ye tepki gösterdi.  Şiddet gören köpek belediye barınağına götürülürken, hayvanseverlerin köpeğin sahibine gösterdiği tepki cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Esenyurt'ta bir sitede akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki dairede yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H.'nin köpeğine şiddet uyguladığını gören vatandaşlar, yaşananları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Olayı duyan hayvanseverler ise sitenin önünde toplandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büroya bağlı polis ekipleri, siteye gelerek köpeğe şiddet uygulayan R.H.'yi gözaltına aldı. Şiddet gören köpek, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. 

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "01.01.2023 tarihinde bir sosyal medya platformunda incelenen görüntülerde, Esenyurt ilçesindeki bir sitede yer alan ikamet içerisinde köpeğe yönelik kötü muamelede bulunulduğu görülmüş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu ikametin Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldiği belirlenmiş, ikamette yapılan kontrolde görüntülerdeki şahsın Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu R.H. isimli şahıs olduğu görülmüştür. İkamette yer alan 2 köpek belediye görevlilerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve “5199 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile “Mala Zarar Verme" suçlarından hakkında adli işlem başlatılan şahıs, 02.01.2023 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" denildi. (DHA)

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