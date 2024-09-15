Esenyurt'ta silahlı kavga: Husumetli aileler çatıştı, 3 yaralı, 4 gözaltı

Kaynak: DHA
Esenyurt'ta silahlı kavga: Husumetli aileler çatıştı, 3 yaralı, 4 gözaltı

Esenyurt'ta akşam saatlerinde iki aile arasında çıkan silahlı kavga mahalleyi karıştırdı. Husumetli olan aileler arasında çıkan çatışmada, 2'si bıçak, 1'i silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada taraflar birbirlerine defalarca ateş açtı. Kavgada 3 kişi yaralandı; yaralılardan 2'si bıçakla, 1'i ise silahla vuruldu.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

CADDE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Olayın yaşandığı Fatih Sultan Mehmet Caddesi, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovan tespit etti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kavgaya karışanlara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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