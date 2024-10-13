Esenyurt'ta trafik aniden durdu: 4 araç birbirine girdi

Saat 16.30 sıralarında E-5 Karayolu Saadetdere mevkii Avcılar istikametinde gerçekleşen bu olayda, 61 EA 381 plakalı otomobilin sürücüsü aniden duran trafiği fark edince yavaşlamak istedi. Ancak arkasında seyreden bir araç, önündeki otomobile çarpmamak için sağ şeride geçerken başka bir araca çarptı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen karayolunda yoğun trafik oluştu. Ancak araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Samsun’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kaza yapan kamyon vinçle kaldırılırken zincirleme kaza meydana geldi