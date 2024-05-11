Esenyurt'ta uyuşturucu partisi cinayetle bitti. 16 yaşındaki arkadaşını silahla öldürdü

Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan sitede dün akşam saatlerinde silahlı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Asrin Ege Özel ile 6 arkadaşı site içerisinde bulunan eve geldi. İddiaya göre, evde uyuşturucu kullanan arkadaşlar arasında kavga çıkarken, Özel, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Evde bulunan Ş.T. isimli şahıs ise yaralandı.

Olay sonrası evde bulunan S.A. isimli şüpheli arkadaşlarıyla beraber olay yerinden kaçarken, komşuların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler, evdeki diğer gençleri gözaltına aldı.

2 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Öldürülen 16 yaşındaki çocuğun uyuşturucu satışından dolayı 2 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilirken, ekiplerin kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ ADL TIP'TAN ALINDI

Asrin Ege Özel’in cansız bedeni, Olay yeri ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Özel'in cenaze namazının yeri henüz belli olmadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaşları küçük 2 şüphelinin siteden tedirgin ve koşarak çıktığı ve birisinin ise yüzünü bereyle gizlediği görülüyor.