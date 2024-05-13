Esenyurt’taki kanlı pusuda yeni detaylar ortaya çıktı! Kocası için kurşunları siper olmuş

Esenyurt’ta Sema ve Murat Dilekçi çiftine yönelik silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, oğullarının husumetlisi olduğu belirtilen kişi, Dilekçi çiftini iş yerlerinin önünde hedef aldı.

SALDIRI DÜN YAŞANDI

Saldırı, dün 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Sema Dilekçi (44) ve Murat Dilekçi (45), Ünverdi Caddesi üzerinde bir giyim mağazası işletiyordu.

KOMŞU ESNAFA GİTTİLER

Akşam saatlerinde Dilekçi çifti iş yerini açık bırakarak komşu esnafa gitti. Bu sırada oğulları Furkan Dilekçi’nin husumetlisi olduğu belirtilen siyah montlu bir kişi, yürüyerek gelerek Dilekçi çiftine silahlı saldırıda bulundu. Peş peşe tetiğe basan saldırganın silahından çıkan kurşunlar, Dilekçi çiftini ağır yaraladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Sema Dilekçi’nin amcası Ahmet Dileyen, "Dükkanda beraberler, kocasına ateş ettikleri zaman kendisini onun üzerine atıyor. Kadını da vuruyorlar. Kadın vefat ediyor, Murat Dilekçi de hastanede yoğun bakımda.Tek bildiğim gençler arasındaki bir olay. Annesi babası vuruluyor. Gençler arasında ne oldu bilmiyorum. Ya uyuşturucudur ya içkidir ya kumardır. Bunu inkar etmeye gerek yok. Daha önce kavga etmişler.

“BUNLAR ESENYURT’UN ÇETELERİ”

Anne ve babasından intikam almışlar. Başka herhangi bir nedeni yok. Bilgimiz olsaydı büyükleri olarak araya girer hallederdik. Bir gün önce de aynı şahıslar komşularının evine sıkmışlar. Bunlar Esenyurt'un çeteleri. Kocası ölmesin diye üstüne atlayınca sırtından vurmuşlar. Kendisine 1 kocasına 5 tane kurşun isabet ediyor. Anneler gününde..." dedi.