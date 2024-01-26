Eşi ile trafikte tartışan adamı tetikçi tutup kurşun yağdırttı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde silahlı saldırı olayı yaşandı. Olay, Bayrampaşa'nın Altıntepsi Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre aynı gün Eyüpsultan’da trafikte ilerleyen Emre Ü., seyir halindeyken Gizem M.U., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerinden saatler sonra Emre Ü., akşam saatlerinde iki farklı cep telefonu numarasından aranarak, "Sen kimsin benim eşime küfür ediyorsun" denildi.

Kendisini ısrarlı bir şekilde arayan kişiler tarafından tehdit edilen Emre Ü., arkadaşı Cem R.,’yı da alıp, kendini arayanlar ile buluşmaya gitti. Gizem M.U.’nun eşi Mert C.U., arkadaşları ile beyaz renkli plakasız bir araçla buluşma yerine geldi. Arabadan inen 4 kişiden 1’i elindeki cep telefonuyla görüntülü konuştuğu Gizem M.U.’ya " Bu mu sana küfür eden" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ü.’ye defalarca ateş etti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Şahıslar, gelmiş oldukları araç ile olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Ülker’i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi ve araçla kaçan saldırganları yakaladı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre M. olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı.

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cem R., ve Emre M., isimli şahısların tanık olarak ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem M.U., serbest bırakılırken, ifadeleri alınan azmettirici Mert C.U., Kerim B. ve saldırgan Kürşat E.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SUÇ KAYITLARI VARMIŞ

Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Mert C.U, Kerim B. ve Kürşat E. daha önceden de suç kayıtlarının olduğu ifade edildi.