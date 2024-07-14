Eşi öldü kendisi cihaza bağlandı

Feci aza, Güney ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Güney Belediyesi'nde çalışan Oktay Burkay (39), eşi Emine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, 3 metre yükseklikten boşluğa düştü.

Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift sert bir şekilde yere çarptı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti.

Sağlık durumu ağır olan Oktay Burkay ambulansta hayatını kaybederken, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan kalp masajı sonucu geri döndürülmesine rağmen beyin ölümü gerçekleşen kadının, cihaza bağlı olarak yaşatıldığı öğrenildi.