Eşini, kızını ve torununu uyurken öldürdü

Kaynak: İHA
Eşini, kızını ve torununu uyurken öldürdü

Malatya’nın Arguvan ilçesinde bir şahıs gece eşini kızını ve torununu öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı adamı hastaneye kaldırdı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde cinnet getiren 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

Olay, 02.30 sıralarında Arguvan'ın Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 61 yaşındaki İ.B. aile içi bir konudan dolayı girdiği bunalım sonucu uykuda olan eşi Songül Budak'ı (64), kızı Cansu Aslan'ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Buğlem Aslan'ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Buğlem Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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