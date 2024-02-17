Eşini tabancayla bacağından vurdu

Kaynak: DHA
Eşini tabancayla bacağından vurdu
Diyarbakır’da, S.A.,(28) kuzeniyle kendisini aldattığını iddia ettiği eşi A.A.’yı (25) tabancayla bacağından vurdu.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, S.A., kendisini kuzeniyle aldattığı iddiasıyla eşi A.A.’yı tabancayla bacağından vurdu. Silah sesi üzerine komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını bacağından vurulmuş halde buldu.

A.A. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.A.'yı kısa sürede olayda kullandığı tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı. Yaralı, A.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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