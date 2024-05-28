Eşinin boğazını bıçakla kestikten sonra kayıplara karıştı

Kaynak: İHA
Eşinin boğazını bıçakla kestikten sonra kayıplara karıştı

Fatih Yedikule Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar akşamı meydana gelen bir olayda, iki yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua’yı bıçakla boğazını keserek öldüren D.U. kayıplara karıştı.

Tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşen bu vahim olay sonrasında, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından Zahra Nojioua’nın cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırdı. Polis ekipleri, katil zanlısı D.U.’yu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerini gören esnaf Mehmet Akhan, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Kadını buradan geçerken tanırım. Bazen benden alışveriş yapardı. Kadının yabancı uyruklu olduğunu biliyorum. Arka sokaktaki binanın bodrum katında oturduklarını biliyorum. Arka sokağa olay yeri inceleme ekipleri gelince ne oluyor, diye baktık. Öğrendiğimiz kadarıyla cinayet işlendiğini duyduk. Olay yeri inceleme ekibi, savcı geldi.”

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