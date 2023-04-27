Eşinin boğazını kesti, dayısını başından vurdu. Gaziantep'te vahşet

Gaziantep'te Şıhlı Solmaz (33), önce eşi Sakine Solmaz'ı (28) bıçakla, ardından da Kahramanmaraş'ta dayısı Güngör Yıldız'ı (34) silahla öldürüp kaçtı.

DHA’nın haberine göre olay; dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz ile dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştı. Tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın başını bıçakla kesip kaçtı.

Güvenlik güçlerinin yakalamak için peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine geldi.

Şıhlı Solmaz, burada da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı Narlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurup kaçtı.





ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen Güngör Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şıhlı Solmaz'ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerle ilgili soruşturma sürüyor.