Eşinin boğazını kesti, dayısını başından vurdu. Gaziantep'te vahşet

Gaziantep'te 33 yaşındaki Şıhlı Solmaz, dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 28 yaşındaki eşi Sakine Solmaz'ı boğazını keserek öldürdü. Solmaz daha sonra 34 yaşındaki dayısı Güngör Yıldız'ı tabancayla başıran vurarak kayıplara karıştı.

Eşinin boğazını kesti, dayısını başından vurdu. Gaziantep'te vahşet

Gaziantep'te Şıhlı Solmaz (33), önce eşi Sakine Solmaz'ı (28) bıçakla, ardından da Kahramanmaraş'ta dayısı Güngör Yıldız'ı (34) silahla öldürüp kaçtı.

DHA’nın haberine göre olay; dün gece saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz ile dayısıyla ilişkisi olduğunu öne sürerek tartıştı. Tartışma sırasında Şıhlı Solmaz, eşi Sakine Solmaz'ın başını bıçakla kesip kaçtı.

Güvenlik güçlerinin yakalamak için peşine düştüğü Şıhlı Solmaz, bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine geldi.

Şıhlı Solmaz, burada da eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısı Güngör Yıldız'ı Narlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tabancayla başından vurup kaçtı.



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürülen Güngör Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şıhlı Solmaz'ı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Cinayetlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya siber saldırı Dünya
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya siber saldırı
İzmir'de sağanak: Sitede su seviyesi yükseldi, sirenler çaldı Yaşam
İzmir'de sağanak: Sitede su seviyesi yükseldi, sirenler çaldı
Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor Güncel
Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor
Juventus'u yenen Inter finale çıktı Spor
Juventus'u yenen Inter finale çıktı
Barcelona deplasmanda yenildi Spor
Barcelona deplasmanda yenildi
Kuşadası’nda sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı Yaşam
Kuşadası’nda sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı