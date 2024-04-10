Eşinin kafasını nasıl yıkadığı sorulunca kadın "2 günde bir sarı bezle tozunu alıyoruz" dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Eşinin kafasını nasıl yıkadığı sorulunca kadın "2 günde bir sarı bezle tozunu alıyoruz" dedi
Kadın, 'Abla enişte kafasını şampuanla mı yıkıyor, duş jeliyle mi?' sorusuna, 'İki günde bir sarı bezle tozunu alıyoruz' diyerek esprili bir yanıt verdi.

Sosyal medyanın gündemine oturan bir canlı yayın videosu, izleyenleri kahkahalara boğdu. Eşiyle birlikte canlı yayın açan kadın, aldığı esprili soruyla dikkatleri üzerine çekti. Ekrana gelen bir soru üzerine "Abla enişte kafasını şampuanla mı yıkıyor, duş jeliyle mi?" şeklindeki soruya, kadının verdiği yanıt herkesi güldürdü. Kadın, "İki günde bir sarı bezle tozunu alıyoruz" diyerek esprili bir yanıt verdi. Video kısa sürede viral hale gelirken, izleyiciler de kadının esprisine gülmekten kendini alamadı.

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