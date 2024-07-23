Eski ABD Başkanı Trump, Netanyahu'yla bir araya gelecek

Trump, görüşmeye ilişkin Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı.

Netanyahu'yu 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisinin "güç yoluyla barış" gündeminin savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.

Milyonlarca insanın öldüğünü kaydeden Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz." ifadesini kullandı.