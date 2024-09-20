AKP'li Şamil Tayyar'dan 4 maddelik manifesto ‘Erdoğan'ı kızdıracak çıkış’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Şamil Tayyar'dan 4 maddelik manifesto ‘Erdoğan'ı kızdıracak çıkış’

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, yeni anayasanın ülke gündeminde yer almadığını asıl derdin, geçim sıkıntısı olduğunun altını çizdi.

AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, yeni anayasa konusunun ülke gündeminde yer olmadığını belirterek iktidarı eleştirdi. Tayyar, “Kamuoyu araştırma şirketlerinin gündem taramasında yeni Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor” dedi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Türkiye’nin darbe mahsulü olan mevcut anayasadan kurtulma vaktinin geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yeni anayasaya hazırdır." söyleminde bulunmuştu. Erdoğan’ın açıklamasının ardından yeni anayasa AKP tarafından ülke gündemine girmişti.

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TAYYAR’DAN YENİ ANAYASA ELEŞTİRİSİ

Ancak AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, partisini yeni anayasa konusunda eleştirdi. Tayyar, kamuoyu araştırma şirketlerini işaret ederek ülke gündeminde yeni anayasanın olmadığını söyledi. Tayyar, ülkenin 4 ana sorunu olduğu belirterek ‘1-Hayat Pahalılığı. 2-İşsizlik. 3-Sığınmacılar. 4-Ehliyet/Liyakat’ şeklinde sıraladı.

‘Önce toplumun gündemi’ diyerek partisine sitemde bulunan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Anayasa talebi, ilk 20’ye bile girmiyor. Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni Anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik. Elbette, sade, anlaşılır, kısa, öz, demokratik bir Anayasa arzumuzdur. Ne var ki toplumun öncelikleri çok farklı. Bu farklılaşmanın önemli nedeni, hayat pahalılığı gibi çözümünü istedikleri sorunlarla yeni Anayasa ihtiyacı arasında bağ olmadığını düşünmeleridir. Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da Anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum. Buradan çıkarılacak temel ders, refahı tabana yaymadan geniş kitlelerle sistemi uzlaştırmanın zorlaştığı, Anayasa tartışmalarını ‘soyut’ bulduğudur. Önce, toplumun gündemi…”

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