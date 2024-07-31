Eski Bakan Berat Albayrak nereden çıktı

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Eski Bakan Berat Albayrak nereden çıktı

Uzun süredir gözlerden uzak olan Eski Bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, iktidara yakınlığıyla bilinen gençlik örgütü Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gökçetepe Doğa kapında görüldü.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, uzun süredir kamuoyunda görünmüyordu. Son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA)’nın Gökçetepe Doğa kampında konuk olarak katılan Albayrak, kapanış programında konuştu.

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Konuşmasında, gençlere seslenen Albayrak, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz" dedi.

Albayrak’ın bu sözlerinin yer aldığı bir video klip hazırlatan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

AYLAR SONRA ERDOĞAN İLE FOTOĞRAF

Bakanlık görevinden sonra ortalıkta görünmeyen Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uzun süre yan yana gelmemişti. Aylar sonra kayınbabası Erdoğan ile Haziran ayında fotoğraf vermişti.

Oğlu Ahmet Akif’in NUN Okullarındaki mezuniyetinde Erdoğan ile bir araya gelen Erdoğan, burada aynı karede poz vermişti. Erdoğan mezuniyet töreninde, yaptığı açıklamada "Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı" dedi.

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ALBAYRAK ŞİMDİ NE İŞ YAPIYOR?

Öte yandan Albayrak'ın ne iş yaptığı da merak ediliyordu. Berat Albayrak'ın nerede yaşadığını ve ne iş yaptığını babası Sadık Albayrak açıklamıştı.

Berat Albayrak’ın kurucusu olduğu NUN Okulları’yla ilgilendiğini belirten Baba Albayrak, “Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Kaderin çizdiği yolda yürüyor. Berat yolunu çizdi... Okuyor... Araştırıyor... Çocuklarıyla ilgileniyor... Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu” ifadelerini kullanmıştı.

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2020’DE İSTİFA ETMİŞTİ

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. 8 Kasım 2020'de istifasını duyuran Albayrak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini açıklamıştı. Albayrak, "At izi it izine karıştı" ifadelerini kullanmıştı.

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