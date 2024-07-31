Bakan Tunç ve Türkeş’in telefon konuşması ortaya çıktı: Gündeme bomba gibi düşecek detay

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutuklularını ziyaret edeceğini açıklamış ve 19 Temmuz’da Adalet Bakanlığı’na başvuru talebinde bulunmuştu. Ancak talebine bir hafta boyunca yanıt alamayan Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı'nı "dosyayı sümenaltı etmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Bu siteminin ardından bir gün sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak Bakanlığın ziyaret talebini onayladığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkeş’in açıklamalarına yanıt vererek, Türkeş'i aradığını belirtti ve “Milletvekillerimiz de kendi yakınları olmasa dahi başvurduklarında makul bir süre içerisinde o görüşmeleri biz sağlıyoruz. Sayın Türkeş’in talebi de bu şekildeydi. Bizim bu konuda ‘Görüştürmeyeceğiz’ gibi bir bildirimde bulundurmadan, görüşme gününü kararlaştırmaya çalışırken bir açıklama yaptı. Açıklamasında dosyanın sümenaltı edildiği gibi ifadeler kullanmıştı. Ben kendisini aradım. Adalet Bakanlığı’nda hiçbir dosya sümenaltı edilmez” ifadelerini kullanmıştı.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Gerçek Gündem’den Tuğba Özer’in haberine göre, Bakan ve Türkeş arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili AKP’ye yakın bir kaynak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eleştiri dolu paylaşım sonrası Türkeş’i arayarak özür dilediğini ve "bir yanlış anlaşılma oldu" dediğini aktardı.