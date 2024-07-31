Bakan Tunç ve Türkeş’in telefon konuşması ortaya çıktı: Gündeme bomba gibi düşecek detay

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Bakan Tunç ve Türkeş’in telefon konuşması ortaya çıktı: Gündeme bomba gibi düşecek detay

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Gezi tutuklusu Osman Kavala ziyareti üzerinden yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutuklularını ziyaret edeceğini açıklamış ve 19 Temmuz’da Adalet Bakanlığı’na başvuru talebinde bulunmuştu. Ancak talebine bir hafta boyunca yanıt alamayan Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Bakanı'nı "dosyayı sümenaltı etmeye çalışmakla" suçlamıştı.

Bu siteminin ardından bir gün sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak Bakanlığın ziyaret talebini onayladığını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkeş’in açıklamalarına yanıt vererek, Türkeş'i aradığını belirtti ve “Milletvekillerimiz de kendi yakınları olmasa dahi başvurduklarında makul bir süre içerisinde o görüşmeleri biz sağlıyoruz. Sayın Türkeş’in talebi de bu şekildeydi. Bizim bu konuda ‘Görüştürmeyeceğiz’ gibi bir bildirimde bulundurmadan, görüşme gününü kararlaştırmaya çalışırken bir açıklama yaptı. Açıklamasında dosyanın sümenaltı edildiği gibi ifadeler kullanmıştı. Ben kendisini aradım. Adalet Bakanlığı’nda hiçbir dosya sümenaltı edilmez” ifadelerini kullanmıştı.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"

Gerçek Gündem’den Tuğba Özer’in haberine göre, Bakan ve Türkeş arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili AKP’ye yakın bir kaynak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un eleştiri dolu paylaşım sonrası Türkeş’i arayarak özür dilediğini ve "bir yanlış anlaşılma oldu" dediğini aktardı.

İlgili Haberler
Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak açıklama: 30 yıldır soy ismimin ekmeğini yiyorlar
Tuğrul Türkeş'e Osman Kavala'yı ziyaret izni çıktı
Tuğrul Türkeş'ten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çok sert tepki
Son Haberler
Haniye suikastının arkasında Suriye’nin kuzeyindeki referandum var! Gündem
Haniye suikastının arkasında Suriye’nin kuzeyindeki referandum var!
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor Gündem
Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor
Starbucks satışları çakıldı Ekonomi
Starbucks satışları çakıldı
Erdoğan üç partiden vekil transferi yapıyor! Rozet takacağı tarih belli oldu Gündem
Erdoğan üç partiden vekil transferi yapıyor! Rozet takacağı tarih belli oldu
Sapık adam otobüs durağında kadına bakıp mastürbasyon yaptı Magazin
Sapık adam otobüs durağında kadına bakıp mastürbasyon yaptı
Bıçak kemiğe dayanmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bıçak kemiğe dayanmak deyimi ne anlama geliyor?
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı