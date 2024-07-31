Erdoğan üç partiden vekil transferi yapıyor! Rozet takacağı tarih belli oldu

AK Parti’de uzun süredir kulislerde konuşulan milletvekili transferleri için 23'üncü kuruluş yıl dönümü

“İYİ PARTİ, SAADET VE GELECEK PARTİSİ’NDEN TRANSFERLER”

Gazeteci Fatma Göksu’nun haberine göre İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden istifa eden bazı milletvekillerinin AKP’ye geçmek istediği bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz fırsatçılık yapmayız" diyerek bu konuda acele edilmemesini istediği öne sürülmüştü.

“14 AĞUSTOS’TA ROZET TAKILACAK”

AKP’de transferler için gözler 14 Ağustos'a çevrildi. 23'üncü kuruluş yıl dönümünü 81 ilde kutlayacak olan AKP, "Adı: AK Parti" sloganıyla hazırlanan büyük törende yeni transferlerini de duyuracak.

Ankara'da düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den istifa eden en az 3 milletvekili ile bazı belediye başkanlarına rozet takması bekleniyor.

31 Mart yerel seçimlerinin hemen sonrası Cumhur İttifakı dışındaki partilerin yönetiminde bulunan bazı belediyelerin de AKP'ye geçmek için talep iletmeye devam ettikleri iddia edilmişti.

Seçimlerde farklı partiden ya da bağımsız olarak aday olan ve seçim propagandasını, "Kazanırsam zaten yeniden AK Parti'ye geçeceğim" söylemi üzerine kuran başkanlar tarafından da yoğun katılım talebinin geldiği de kulislerde konuşuluyor.

EKİM AYINDA DA KATILIM BEKLENİYOR

AKP’deki transfer süreci 14 Ağustosla sınırlı kalmayacak. Ekim ayı itibarıyla peyderpey geçişler yaşanması bekleniyor.