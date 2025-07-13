Eski Bakan Zeybek, Erdoğan'ın "tarihi" konuşmasındaki hataları sıraladı

"Terörsüz Türkiye" olarak iktidar ve ortakları tarafından adlandırılan yeni çözüm sürecinde cuma günü terör örgütü PKK, düzenlediği tören ile silahları yaktığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı "tarihi" konuşma ile çözüm sürecine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Erdoğan merak edilen müjdeyi açıkladı

Ancak "tarihi" olarak ifade ettiği konuşmasında tarihi hatalarla dolu olduğu ortaya çıktı.

ESKİ BAKAN TEK TEK SIRALADI

Eski Kültür Bakanı ve ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Erdoğan'ın konuşmasındaki hataları tek tek sıraladı.

Namık Kemal Zeybek

Zeybek, hataları "AKP Genel Başkanı, yandaşlarına yanlış bilgilerle süslenmiş etkili bir konuşma yaptı. Anlattıkları tarih gerçeklerine aykırıydı" ifadeleri ile açıkladı.

Eski Bakan Zeybek, "Türkler 751 Talas Savaşından sonra Müslüman oldular, dedi. Yanlış ! Anlaşılan konuşmasını yazan kişi orta öğrenimde okuduklarının dışında tarih okumamış. Doğrusu : Türklerin Müslümanlığa toplu girmeleri, 10.Yüzyılın başlarında olmuştur" dedi ve sıralamaya devam etti.

İşte Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"Tarihi Konuşma Beklerken Yanlış bilgilerle yazılmış tarih dinledik. AKP Genel Başkanı ,yandaşlarına yanlış bilgilerle süslenmiş etkili bir konuşma yaptı. Anlattıkları tarih gerçeklerine aykırıydı : 1. Türkler 751 Talas Savaşından sonra Müslüman oldular, dedi. Yanlış ! Anlaşılan konuşmasını yazan kişi orta öğrenimde okuduklarının dışında tarih okumamış. Doğrusu : Türklerin Müslümanlığa toplu girmeleri, 10.Yüzyılın başlarında olmuştur. 2. Malazgirt’te Türk,Kürt,Arap birlikte savaştılar, dedi. Yanlış ! Doğrusu : Malazgirt’te savaşanlar Türklerdir. Arapların ilgisi yoktur. Sizin bugün Kürt dedikleriniz, o gün Türk olarak savaştaydılar. Üstelik savaşın utku ile sonuçlanmasında , Doğu Roma Ordusundaki Hristiyan Türklerin Alpaslan’ın yanına geçmelerinin önemli katkısı olmuştur. 3. Ankara,İstanbul Türk, Kürt,Arap ortak şehrimiz, dedi. Yanlış! Doğrusu: Türkiye’nin bütün şehirleri Türk şehridir. Öyle de kalacaktır. Türkiye’yi Türk,Kürt,Arap ortak yurdu yapamayacaksınız ! Konuşmasından öğrendik ki “AKP,MHP,DEM süreci birlikte yürüteceklermiş.” Hangi süreci mi ? Adına “Terörsüz Türkiye” dedikleri süreci ! 30 Teröristin kazana otuz hurda (belki de suçlu) silah atarak yaptıkları “yalandan silah bırakma gösterişi” sürecini. AKP Genel Başkanı “Ben BOP’un eş başkanlarından biriyim” dediğinde öteki eş başkanları bilememiştik. Anlaşılan DB ile AÖ de öteki eş başkanlarmış. Olan bitenleri iyi anlamak için BOP’nun işlemekte olduğunu göz önünde tutmak gerekiyor. 1. PKK’ye artık Suriye’de devlet kurduruldu. Türkiye’deki görevi bitti. Silahlar İran kolu Pejak’a verildi. 2. DB ile AKP’ye PKK’yı silah bıraktıran yiğitler olarak övünmek olanağı verildi. 3. Yeni Anayasayı yazmak ödevi artık AKP+DB+DEM birlikteliğinden oluşacak bu yeni yönetimin olacak. Türkiye Türk,Kürt,Arap ortak devleti olacak. 4.Sonunda ne olacağı belli de bunlar olmayacak. Türk Ulusu BOP’çuların elinden Türkiye’yi kurtaracak. Bize düşen ise Ulus’u uyandırmak olacak.

Tarihi Konuşma Beklerken Yanlış Bilgilerle Yazılmış

Tarih Dinledik.

AKP Genel Başkanı ,yandaşlarına yanlış bilgilerle süslenmiş etkili bir konuşma yaptı.

Anlattıkları tarih gerçeklerine aykırıydı:

1. Türkler 751 Talas Savaşından sonra Müslüman oldular, dedi.

Yanlış !

Anlaşılan konuşmasını yazan kişi orta öğrenimde okuduklarının dışında tarih

okumamış.

Doğrusu:

Türklerin Müslümanlığa toplu girmeleri, 10.Yüzyılın başlarında olmuştur.

2. Malazgirt’te Türk, Kürt, Arap birlikte savaştılar, dedi.

Yanlış !

Doğrusu :

Malazgirt’te savaşanlar Türklerdir.

Arapların ilgisi yoktur.

Sizin bugün Kürt dedikleriniz, o gün Türk olarak savaştaydılar.

Üstelik savaşın utku ile sonuçlanmasında ,

Doğu Roma Ordusundaki

Hristiyan Türklerin Alpaslan’ın yanına geçmelerinin önemli katkısı

olmuştur.

3. Ankara,İstanbul Türk, Kürt,Arap ortak şehrimiz, dedi.

Yanlış!

Doğrusu:

Türkiye’nin bütün şehirleri

Türk şehridir.

Öyle de kalacaktır.

Türkiye’yi Türk,Kürt,Arap

ortak yurdu yapamayacaksınız !

Konuşmasından öğrendik ki

“AKP,MHP,DEM süreci birlikte yürüteceklermiş.”

Hangi süreci mi ?

Adına “Terörsüz Türkiye” dedikleri süreci !

30 Teröristin kazana otuz hurda (belki de suçlu)

silah atarak yaptıkları “yalandan silah bırakma gösterişi” sürecini.

AKP Genel Başkanı “Ben

BOP’un eş başkanlarından biriyim” dediğinde öteki eş başkanları bilememiştik.

Anlaşılan DB ile AÖ de öteki eş başkanlarmış.

Olan bitenleri iyi anlamak için BOP’nun işlemekte olduğunu göz önünde tutmak gerekiyor.

1. PKK’ye artık Suriye’de devlet kurduruldu.

Türkiye’deki görevi bitti.

Silahlar İran kolu Pejak’a verildi.

2. DB ile AKP’ye PKK’yı

silah bıraktıran yiğitler olarak övünmek olanağı verildi.

3. Yeni Anayasayı

yazmak ödevi artık AKP+DB+DEM birlikteliğinden oluşacak bu yeni yönetimin olacak.

Türkiye Türk,Kürt,Arap ortak devleti olacak.

4.Sonunda ne olacağı belli de bunlar olmayacak.

Türk Ulusu BOP’çuların elinden Türkiye’yi kurtaracak.

Bize düşen ise Ulus’u uyandırmak olacak."

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