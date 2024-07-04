Eski Bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu

Eski bakan Fehim Adak’ın kardeşi eski hakim Nedim Adak evinde ölü bulundu.

Olay, Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Fehim Adak’ın kardeşi olan ve uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nedim Adak’ı evinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle içeriye girilen evde yapılan incelemede herhangi bir darp izine rastlanmazken, Nedim Adak’ın cansız bedeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı morga kaldırıldı.