Eski Bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Eski Bakanın kardeşi emekli hakim evinde ölü bulundu

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yaşayan emekli hakim Nedim Adak (77), evinde ölü olarak bulundu.

Eski bakan Fehim Adak’ın kardeşi eski hakim Nedim Adak evinde ölü bulundu.

Olay, Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Fehim Adak’ın kardeşi olan ve uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nedim Adak’ı evinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle içeriye girilen evde yapılan incelemede herhangi bir darp izine rastlanmazken, Nedim Adak’ın cansız bedeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı morga kaldırıldı.

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