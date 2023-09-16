Eski başbakan yeniden yargılanacak

Çekya Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin eski Başbakan Babis hakkına verdiği kararı iptal etti. Babis, dolandırıcılık suçundan yeniden yargılanacak.

Eski başbakan yeniden yargılanacak

Çekya'da Yüksek Mahkeme, eski Başbakan Andrej Babis'i Avrupa Birliği (AB) sübvansiyonlarıyla ilgili 2 milyon euroluk bir davada dolandırıcılık suçundan beraat ettiren alt mahkeme kararını iptal etti.

Yüksek Mahkeme, davayı yeniden görülmek üzere Prag Belediye Mahkemesi'ne iade etti.

Ülkenin popülist milyarder politikacılarından Babis'in, AB'nin küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik 2 milyon euroluk fonlarında yolsuzluk yaparak kendi şirketlerine mali çıkar sağladığı iddia ediliyor.

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Babis davası, mülkiyeti kendisine ait yaklaşık 250 şirketten oluşan Agrofert holdinginden Babis'in aile üyelerine devredildikten sonra AB sübvansiyonları alan bir çiftlikle ilgiliydi. Sübvansiyonların alınmasının ardından Agrofert çiftliğin mülkiyetini tekrar üzerine almıştı.

Tekrar yargı süreci başlayacak Babis ise suçsuz olduğunu belirtirken kendisine yöneltilen suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu söylüyor.

Yargılama sürecinin tekrar ne zaman başlayacağı henüz belirlenmedi.

Eski Başbakan Babis, popülist ANO hareketinin 2021 parlamento seçimlerini kaybetmesinin ardından şu anda muhalefette.

Ocak ayında ülkede sembolik bir görev olan Çekya cumhurbaşkanlığı için yapılan seçimde aday olmuş ancak emekli general Petr Pavel'e karşı kaybetmişti.

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