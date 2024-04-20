Eski devlet bakanı ölüm orucuna başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Eski devlet bakanı ölüm orucuna başladı
Ermeni işgali sırasında Dağlık Karabağ'da kurulan sözde yönetimde devlet bakanlığı yapan Ermeni milyarder iş adamı bulunduğu cezaevinde açlık orucuna başladı.

Ruben Vardanyan isimli milyarder, Azerbaycan'da tutulduğu hapishanede açlık grevine başladığını açıkladı

Vardanyan'ın ailesinden yapılan açıklamada "Adil ve şeffaf bir yargılama için tekrarlanan taleplerinin yerine getirilmediğini gördüğü için açlık grevi yapmaya karar verdi. Azerbaycan hükümeti sürecin daha sağlıklı bir şekilde ilerletme kararı almazsa onu yolundan hiçbir şey ayıramayacak. Ailesi olarak onun kararına sonsuz destek vereceğiz. Onun yaptığı hiçbir şeyin yasadışı olduğuna inanmıyoruz. Onu derhal serbest bırakmaları gerekir" denildi.

Yapılan açıklamanın sonunda Vardanyan'ın "Kendisi gibi Bakü'de tutulan diğer Ermeni mahkumların da derhal serbest bırakılmasını" talep ettiği de bildirildi.

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