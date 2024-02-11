Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu hayatını kaybetti
Eski Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.

Yılmaz Karakoyunlu’nun vefat haberini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: “Devlet eski bakanlarımızdan Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

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YILMAZ KARAKOYUNLU KİMDİR?

26 Nisan 1936 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yılmaz Karakoyunlu; 1955 yılında Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini, 1959 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi’nden doktorasını aldı.

20 ve 21’inci dönem İstanbul milletvekilliği de yapan Karakoyunlu, bu dönemde Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2001 yılındaki Bülent Ecevit kabinesinde, Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak TRT, Anadolu Ajansı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığında sorumlu olarak görev aldı. Yılmaz Karakoyunlu, evli ve 2 çocuk sahibidir

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