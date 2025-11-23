Brezilya polisi, darbe planlama suçundan aldığı mahkûmiyete itiraz eden Brezilya'nın aşırı sağcı eski lideri Jair Bolsonaro’yu, ayak bileğindeki elektronik izleme cihazına lehimle zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Kelepçeye müdahalenin Bolsonaro'nun “kaçma riskini artırdığı” değerlendirmesinde bulunan yetkililer, böylelikle Bolsonaro’nun aylardır süren ev hapsine son verildiğini duyurdu.

Bolsonaro, federal polis merkezinde yaklaşık 12 metrekarelik, tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Hücrede yatak, televizyon, klima ve banyo bulunuyor

DESTEKÇİLERİNİN NÖBETİ ÖNCESİ GÖZALTINA ALINDI

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro’nun evinin önünde destekçilerinin düzenlemeyi planladığı nöbet nedeniyle gözaltı kararının alındığını açıkladı. Moraes, bu tür bir toplanmanın ev hapsi şartlarını zayıflatabileceğini ve Bolsonaro’nun kaçmasına zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Yargıç, kararında ayrıca Bolsonaro’nun daha önce Arjantin Büyükelçiliği’ne sığınmayı düşündüğüne dair bilgilere ve oğlu Eduardo Bolsonaro ile bazı müttefiklerinin yurt dışına çıkmış olmasına atıfta bulundu.

ELEKTRONİK KELEPÇEYE MÜDAHALE

Reuters’da yer alan habere göre yetkililer, gece yarısından kısa bir süre sonra Bolsonaro’nun elektronik kelepçesinden şüpheli bir sinyal aldı. Polis ekipleri evine gittiklerinde cihazda yanık izleri ve ciddi hasar tespit etti. Savcı Moraes’in izniyle yayınlanan görüntülerde Bolsonaro, cihazı lehim havyasıyla yaktığını kabul ederek, bunu “merak ettiği için” yaptığını söyledi. Cihaz daha sonra yenisiyle değiştirildi, ancak ardından gözaltı kararı verildi.

Bolsonaro’nun avukatları, gözaltı kararının “derin bir şaşkınlık” yarattığını belirtti.

Bolsonaro’nun müttefiki ABD Başkanı Donald Trump, gözaltıdan haberi olmadığını belirterek, “Çok yazık” açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ise Yargıç Moraes’in kararından “ciddi endişe duyduklarını” ifade etti.

Brezilya hükümetinden bazı yetkililer ise kararın hukuki çerçevede alındığını savundu. Kurumsal İlişkiler Bakanı Gleisi Hoffmann, “Bu karar, Bolsonaro’nun kaçma riskinin gerçek olduğuna dair somut gerekçelere dayanmaktadır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bolsonaro, 2022 seçimlerini Luiz Inácio Lula da Silva’ya kaybettikten sonra darbe planlama suçundan Eylül ayında 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak temyiz süreci tamamlanmadığı için ceza henüz kesinleşmiş değil.

Ayrıca, Brezilya Seçim Mahkemesi tarafından görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak 2030 yılına kadar siyasetten men edildi.