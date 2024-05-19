Eski eş dehşet saçtı

Kaynak: İHA
Eski eş dehşet saçtı
BURSA’nın İnegöl ilçesinde Sevda Ç. (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşi Sezgin A. tarafından barışma teklifini reddettiği için sokak ortasında bacağından bıçaklandı.

Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde, saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda Sezgin A., geçen yıl şiddetli geçimsiz nedeniyle boşandığı eski eşi Sevda Ç.’nin oturduğu apartmanın önüne geldi.

Eski eşinin ikamet ettiği apartmanın önünde beklemeye konulan Sezgin A., eski e eşinin olay yerine gelmesinden sonra yanına giderek tekrardan birlikte olmayı teklif etti. Teklifi reddeden Sevda Ç.ile Sezgin A. arasında kısa sürede tartışma başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine yanında getirdiği bıçağına davranan Sezgin A., eski eşini bacağından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalleli vakit kaybetmeden yardıma koştu. Sevda Ç.'nin yaralı olduğunu gören kmşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahelesini yaptıktan sonra, Sevda Ç'yi İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekipleriyle birlikte olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Sezgin A.'nın yakalanması için çalışma başlattılar.

Olaydan kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Sevda Ç.'nin hayati riskinin olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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