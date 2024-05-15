Eski eşi ile babasını pompalı tüfekle yaraladı

Tomarza ilçesi İzzet Özilhan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Süleyman H. ile eski eşi K.T. ve onun babası A.T. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan kavga büyüyerek kavgaya dönüştü. S.H., yanında getirdiği pompalı tüfekle, eski eşi ve kayınpederini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralıları Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Süleyman H. Karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.