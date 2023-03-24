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Murat Evgin eski eşiyle davalık oldu

Müzisyen Murat Evgin'in eski eşi Elif Kuşkulu, 15 yaşındaki oğlunun babasının evinde sorun yaşadığını öne sürüp ‘çocuğuyla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi' için dava açtı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 15:45
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Eski eşi Murat Evgin'e dava açtı

Murat Evgin eski eşiyle davalık oldu
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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; 6 yıl önce anlaşmalı olarak boşanan Murat Evgin ile eski eşi Elif Kuşçulu mahkemelik oldu.

 

Çift, 6 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Oğulları Erem Erol’un velayetini anneye veren mahkeme, Murat Evgin ile oğlunun belirli günlerde görüşmesini kararlaştırdı.
Murat Evgin’in sevgilisi olduğunu iddia eden Elif Kuşçulu, 6 yıl sonra yeniden mahkemeye başvurdu.

Kuşçulu, bu kadının 15 yaşındaki oğlu Erem Erol’un odasında kaldığını, oğlunun da bu durumdan rahatsız olduğunu öne sürdü. Kuşçulu, oğlu ve babasının şahsi ilişkisinin yeniden düzenlenmesini istedi.

Mahkeme, avukatlarının tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Murat Evgin ise, "Dava, çocukla şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi üzerine. Süreç devam etmektedir" dedi.
 

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