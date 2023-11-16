Eski eşinin ölümüne neden olan sanığa iyi hal indirimli 4 yıl 2 ay hapis cezası

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde oturan inşaat ustası İdris Güneş ile Beyhan Gökçe, geçen 13 yıllık evliliklerinin ardından boşandı. Çift, boşandıktan sonra çocukları için aynı evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre; Beyhan Gökçe, İdris Güneş'in cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp, evden gitmesini istedi. Evden çıkan İdris Gökçe, 15 Haziran'da saat 20.30 sıralarında tekrar eve gidip, barışmak için Beyhan Gökçe ile konuştu. Bu sırada yine cep telefonuna başka kadınlardan mesajlar geldiğini gören Beyhan Gökçe ile İdris Güneş arasında tartışma çıktı. İdris Güneş, tartışmanın ardından 10 DBA 53 plakalı otomobille ayrıldı. Yaklaşık 3 dakika sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden çıktı. İdris Güneş, iddiaya göre; Beyhan Gökçe'yi otomobille takip edip, Ali Çetinkaya Caddesi'nde aracını bilerek üzerine sürerek çarptı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İdris Güneş, 'eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, İdris Güneş hakkındaki soruşturmayı tamamlayıp Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne açtığı davada İdris Güneş hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

"ÖLDÜRMEK İSTESEM ÜZERİNDEN GEÇERDİM"



Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu olan İdris Güneş ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede son kez ifade veren sanık Güneş, eşini öldürmediğini belirterek, “Ben eski eşimi öldürmedim, suçlamalara itiraz ediyorum. Öldürmek istesem üzerinden geçer ezerdim. 13 yıl boyunca eşimin istediği her şeyini yaptım, hiç kalbini kırmadım. Olay akşamı da sözlü olarak kavga edip evden çıktım. Nasıl olduğunu merak ettiğim içinde telefonla aradım. Kesinlikle zarar vermek istemedim” dedi.

TRAFİK KAZASI KANAATİ



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından İdris Güneş’e olayın bir trafik kazası olduğuna kanaat getirerek, 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan heyet cezayı 4 yıl 2 aya indirerek tutukluk halinin devamına, sanık İdris Güneş’in 6 aylığına ehliyetinin alınmasına karar verdi. Karar, 3 hakimden 2’sinin oyuyla verildi.



ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ



Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden bir hakim üye ise karar ‘muhalefet şerhi’ koyarak, İdris Güneş’in ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ceza alması gerektiğini savundu.