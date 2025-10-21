Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse girdi. Sarkozy, yerel saatle 09.40 sularında başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girdi.

Suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen Sarkozy'nin burada hücreye alınmadan önce bazı idari prosedürleri tamamlaması gerekecek.

"BİR MASUM HAPSE ATILIYOR"

Sarkozy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün eski bir cumhurbaşkanı değil, bir masum hapse atılıyor" ifadesini kullandı.

Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni

Bu "yargı skandalına" tepki vermeye devam edeceğini belirten Sarkozy, "Hiç şüphem yok. Hakikat galip gelecek" dedi.

CEZAEVİ KOŞULLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yerel medyadaki haberlere göre, La Sante Cezaevi Müdürü Sebastien Cauwel, Sarkozy'nin diğer mahkumlardan izole bir şekilde hücrede kalacağını doğruladı, bunun Fransa genelindeki en güvenilir hücre olduğunu ifade etti.

Sarkozy, bu cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik, pencereli bir hücrede tutulacak. Hücrede, tuvalet ve duş, masa telefonu ve her ay 14 euro ödeyeceği bir televizyon bulunacak.

Cauwel, Sarkozy'nin günde iki defa yürüyüşe çıkma hakkı ve tek başına aktiviteler yapabileceği bir salona erişimi olacağını aktararak eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın tutukluluk süresi boyunca yalnız kalacağını kaydetti.

Sarkozy, eşi Carla Bruni ile La Sante Cezaevi önünde toplanan destekçilerini selamladı

Yakınları Sarkozy'yi haftada üç kez ziyaret edebilecek.

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, müvekkilinin serbest bırakılması için hızlı bir şekilde başvuruda bulunacağını belirterek Sarkozy'nin hapiste geçirdiği tek bir gecenin bile gereksiz olduğunu ifade etti.

Sarkozy, 1958'den bu yana Fransa tarihinde hapse giren ilk eski cumhurbaşkanı oldu.

La Sante’de daha önce, Yahudi olduğu için haksız yere vatana ihanetle suçlanan Yüzbaşı Alfred Dreyfus ve Fransa topraklarında birçok saldırı gerçekleştiren “Çakal Carlos” olarak bilinen Venezuelalı militan da tutulmuştu.

MACRON'A "GİZLİ" ZİYARET

Sarkozy'nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Elysée Sarayı'nda ziyaret ettiği ortaya çıktı. Hapse girmesine günler kala gelen bu "gizli" ziyaret tepki çekti.

Macron, "Seleflerimden birini, bu bağlamda, insani düzeyde, kabul etmek benim için normal" açıklamasını yaptı.

Sarkozy'nin oğulları Louis, Pierre ve Jean'in çağrısıyla, destekçileri eski Cumhurbaşkanının Paris'in 16. bölgesinde ikamet ettiği konutun önünde toplandı

SARKOZY 5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.