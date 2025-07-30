Eski Galatasaraylılardan Osimhen'e 'Hoşgeldin' mesajı

Napoli ile 80 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan Galatasaray Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi.

26 yaşındaki forvetin transferinin bitmesinin ardından eski Galatasaralılardan da mesajlar geldi.

Sarı kırmızılılarda geçirdiği üç sezonun ardından takımdan ayrılan ve futbolu bıraktığını açıklayan Belçikalı Dries Mertens, daha önce Napoli'de de birlikte forma giydiği oyuncu için “Osimhen 5. yıldız için teşekkür ederiz. Sen en iyisisin. Galatasaray’a hoş geldin ve iyi şanslar” dedi.

'İNSANLARIN SENİ SEVDİĞİ YER'

Galatasaray'ın efsane kaptanı Fernando Muslera da gönderdiği mesajda "Osi, kardeşim tekrardan hoş geldin. Seni çok özledim. Sonunda evine, insanların seni sevdiği yere döndün..." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılıların eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu da Osimhen transferi için şunları söyledi:

"Victor Osimhen, Türk futbol tarihinde çok önemli bir transfer başarısı. Galatasaray'ın vizyonunun ne kadar geliştiğinin örneğidir. Jardel helikopterle geldiğinde altyapıda oynuyordum ve çok heyecanlıydım, inanıyorum ki şimdi de taraftarlar çok heyecanlı. Dursun Özbek ve yönetime teşekkür etmek lazım. Galatasaray'ın Türkiye ile sınırlı kalmayacağının, Avrupa'da başarı istediğinin göstergesidir bu transfer."

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