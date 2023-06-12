Eski iPhone modellerine bu özellikler gelecek

Apple, WWDC 23 etkinliğinde eski iPhone modellerine iOS 17 sürümünün hangi özelliklerinin geleceği belli oldu.

Eski iPhone modellerine bu özellikler gelecek

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Apple, geçtiğimiz hafta düzenlediği WWDC 23 etkinliğinde iPhone işletim sisteminin yeni sürümü olan iOS 17’yi duyurdu. Ancak bu özelliklerin tamamı iOS 17 tarafından desteklenen tüm iPhone modellerine gelmeyecek.

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve aynı işlemciyi kullanan çentikli tasarımın doğuşunu temsil eden iPhone X, iOS 16 sürümünde kalmaya devam edecek.

Fakat Apple’ın satış rekorları kıran iPhone 11 serisi ve sonrasında çıkan tüm modeller iOS 17 ve beraberinde gelen birçok özelliği alacak. Ancak cihazlar arasındaki ekran, işlemci ve tasarım farkları nedeniyle iPhone 15’lerde göreceğimiz bazı yenilikler olmayacak.

İŞTE O ÖZELLİKLER

Canlı sesli mesajlar

FaceTime’da 3D tepkiler

Apple TV’de FaceTime

AirPods’ta Sessize alma ve Sessizi açma

Yeni ‘Siri’ komutu

Siri’ye ardışık talepler

Göster ve Konuş

Ev etkinlik geçmişi

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