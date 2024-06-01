Eski İYİ Partili isme BBP'de üst düzey görev

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Destici, Yörükçüoğlu'nu BBP Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiklerini belirterek, yeni görevine başlaması dolayısıyla rozetini takdim etti.

Destici, konuşmasında Yörükçüoğlu'nun geçmişte Nizamı Alem Ocaklarında ve üniversite teşkilatlarında önemli görevler üstlendiğini, ayrıca Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'na siyasi danışmanlık yaptığını vurguladı. "Kendisinden bugüne kadar hiçbir şekilde kopmadık. Tabiri caizse Türker kardeşimiz yuvasına döndü. Ben kendisine hoş geldin, şeref verdin diyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKER YÖRÜKÇÜOĞLU KİMDİR?

Türker Yörükçüoğlu, Türkiye'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak önemli bir pozisyonda bulunmuştur. Kariyeri boyunca bakanlık bünyesinde çeşitli görevler üstlenerek ülkenin ulaştırma ve iletişim altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Yörükçüoğlu'nun deneyimi ve uzmanlığı, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştur.

Yörükçüoğlu, bakanlıkta üstlendiği görev süresince birçok projeye liderlik etmiş ve stratejik kararların alınmasında aktif rol oynamıştır. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında önemli çalışmalara imza atan Yörükçüoğlu, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmiştir.