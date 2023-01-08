Modeste M'Bami'den kötü haber

Modeste M'Bami 40 yaşında hayatını kaybetti. Eski orta saha oyuncusu yaşadığı Le Havre'da vefat etti.

Sedan'da yetişen Modeste M'Bami, 2003-2006 yılları arasında Paris Saint Germain forması giydi.

Daha sonra Olympique Marseille'e, oradan da Almería'ya geçti. 2011 ve 2012 yılları arasında Çin'de ve ardından Suudi Arabistan'da Al-Ittihad'da oynadı.

Orta saha oyuncusu 2014 yılında Kolombiya'da Millonarios'ta oynadıktan sonra Fransa'ya Le Havre'a döndü. 2016 yılında emekli oldu.

M'Bami Kamerun'un üst düzey milli takımında 2000-2009 yılları arasında 38 maça çıktı ve üç gol attı. 2000 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan oyuncu, PSG ile de iki Fransa Kupası kazandı (2004 ve 2006).

PSG'nin resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada; "Paris Saint-Germain, eski oyuncumuz Modeste M'Bami'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiştir.

Kulübümüz, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyor" ifadeleri kullanıldı.

MARSİLYA'DA AÇIKLAMA YAPTI

M'Bami'nin PSG'den sonra formasını giydiği Marsilya'da bir mesaj yayınladı.

Mesajda; "Marsilya, Modeste M'Bami'nin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendi. Dualarımız, eski sporcumuzun ailesi ve sevenleriyle birlikte" ifadelerine yer verildi.

LE HAVRE'NİN MESAJI

"Le Havre, Cumartesi akşamı eski oyuncusu Modeste M'Bami'nin henüz 40 yaşında yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendi.

Kulüp, ailesine ve sevenlerine en içten taziyelerini sunar"