Eski KGB ajanı milyarderin bodrum sefası

Dünyaca ünlü isimler tatil için Türkiye'yi seçiyor. Bunların bir tanesi de Rus milyarder Aleksander Lebedev ve sevgilisi Elena Perminova oldu.

Bodrum'da tatil yapan çift gün içinde demirli teknelerinde de vakit geçiriyor. Rus oligark çocuklarıyla ilgilenirken, ünlü manken Perminova ise tatilin tadını çıkarıyor.

Rus oligark Aleksander Lebedev, sosyal medya fenomeni ve manken Elena Perminova ile yaklaşık bir haftadır Bodrum’da tatil yapıyor. 2005 yılından bu yana birlikte olan çift Bodrum'un denizin ve sahilin tadını çıkarıyor.

Rus istihbarat teşkilatı KGB kökenli bir işadamı olan Lebedev ve Perminova, tüm günü denizde geçirip spor yaparken akşam saatlerinde de otelin içinde bulunan lüks restoranlarda yemeklerini yiyor.

RUSYA'NIN EN ZENGİNLERİNDEN

Evren Abdullaoğlu'nun haberine göre, Lebedev, 2008 yılında Forbes dergisi tarafından Rusya'nın en zengin 38'inci kişisi seçilerek tüm dünyanın dikkatini üstüne çekti.

KGB'DE AKTİF ROL ALDI

1992 yılına kadar KGB’de aktif olarak rol oynayan ve istihbarat servisinin dış politika bölümünde yer alan Lebedev'in 2008'de açıklanan serveti 3,1 milyar dolar civarındaydı.

MEDYA İMPARATORU

Oğlu Evgeny Lebedev ile İngiliz Independent ve Evening Standart gazetelerinin de sahibi olan Lebedev'in dev bir medya imparatorluğu bulunuyor.

Üniversitede ekonomi eğitimi alan ve KGB yıllarını büyük kısmında Londra'da bulunan Rus elçiliğinde çalışan Rus milyarder, KGB'den ayrılır ayrılmaz hemen bir finans şirketi kurdu.

Kurduğu şirket 1998 yılında Rus Merkez Bankası'nı satın aldı. Rus ulusal uçak şirketi Aeroflot'un yüzde 11'ine, Rus uçak yapım şirketi Ilyuchin'in yüzde 44 hissesine, Sberbank ve Gazprom başta olmak üzere dev Rus şirketlerinde büyük oranda hisseye sahip olan Lebedev'in, Perminova'dan üç çocuğu bulunuyor.