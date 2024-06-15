Eski Libya Başbakanı Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Eski Libya Başbakanı Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde iki dönem başbakanlık yapmış olan Libyalı siyasetçi Cadallah Azuz et-Talhi vefat etti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından Talhi için bir taziye mesajı yayımlayarak, eski siyasetçiye Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına en içten taziyelerini sunduğunu belirtti.

Cadallah Azuz et-Talhi Kimdir?

Kaddafi döneminin önde gelen isimlerinden biri olan Cadallah Azuz et-Talhi, 1939 yılında ülkenin doğusundaki Cebel el-Ahdar kentinde doğdu. Libya'da 1979-1984 ve 1986-1987 yıllarında başbakanlık görevinde bulundu. Ayrıca, 2008-2009 yıllarında Libya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yaptı.

Şubat 2011'deki olaylar sırasında, Libya devlet televizyonundan Bingazi'deki kabile reislerine seslenerek "kan dökülmemesi için ulusal diyalog" çağrısında bulunmuştu.

Son Haberler
Yüzde 1000 zam yapılacağı iddia edilmişti. İYİ Parti yurt dışına çıkış harcı için harekete geçti Gündem
Yüzde 1000 zam yapılacağı iddia edilmişti. İYİ Parti yurt dışına çıkış harcı için harekete geçti
Bolu TEM Otoyolu’nda trafik azaldı, geride tatilcilerin çöpleri kaldı Gündem
Bolu TEM Otoyolu’nda trafik azaldı, geride tatilcilerin çöpleri kaldı
Galatasaray sessiz sedasız imzayı attırdı Spor
Galatasaray sessiz sedasız imzayı attırdı
Arnavutköy’de Arefe günü İETT otobüsü arızası trafiği felç etti Gündem
Arnavutköy’de Arefe günü İETT otobüsü arızası trafiği felç etti
Bolu’da zincirleme trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü Yerel Haberler
Bolu’da zincirleme trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü
İsveç'te ömür boyu hapis cezası alan iranlı eski savcı vekili serbest bırakıldı Dünya
İsveç'te ömür boyu hapis cezası alan iranlı eski savcı vekili serbest bırakıldı