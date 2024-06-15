Eski Libya Başbakanı Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından Talhi için bir taziye mesajı yayımlayarak, eski siyasetçiye Allah'tan rahmet diledi ve yakınlarına en içten taziyelerini sunduğunu belirtti.

Cadallah Azuz et-Talhi Kimdir?

Kaddafi döneminin önde gelen isimlerinden biri olan Cadallah Azuz et-Talhi, 1939 yılında ülkenin doğusundaki Cebel el-Ahdar kentinde doğdu. Libya'da 1979-1984 ve 1986-1987 yıllarında başbakanlık görevinde bulundu. Ayrıca, 2008-2009 yıllarında Libya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi olarak görev yaptı.

Şubat 2011'deki olaylar sırasında, Libya devlet televizyonundan Bingazi'deki kabile reislerine seslenerek "kan dökülmemesi için ulusal diyalog" çağrısında bulunmuştu.