Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek’teki evinde ölü bulundu. Kariyerinde birçok büyük takımda forma giyen eski basketbolcu 2001 yılında gümüş madalya kazandığımı Avrupa Şampiyonası’nın kadrosunda da yer almıştı.

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi. Asım Pars'ın intihar ettiği öğrenildi.

Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.

Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi.

Asım Pars, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

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