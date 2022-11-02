Işıl Reçber fırsatçılara sert çıktı. Türk çayını 50 TL'ye vermeyin

Işıl Reçber, giyim tarzı hakkında konuştu. Reçber, "Son zamanlarda çok trend değil zamansız klasik parçalara yöneliyorum ve onları yıllarca giyebiliyorsunuz. Zamansız ve klasik parçalara daha çok harcama yapmak daha mantıklı geliyor" dedi.

Reçber, "Çarşı ve pazardan giyiniyorum" diyen isimlerin hatırlatılması üzerine, "Tabii ki beğenirsem ben de giyinirim. Bence samimi olanlar da var olmayanlar da var. Mesela Bodrum'da çarşı ve pazar dolaşmayı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Yaz tatilinde sadece 10 gün Bodrum'a gidebildiğini söyleyen Işıl Reçber "Oğlum İngiltere'de bir takımda futbol oynuyor. Okul tatil oldu o dönem ama bu seferde antrenmanlar devam etti. Ben de anne olarak oğlumu yalnız bırakmak istemedim. Ona destek olmam tatilimden daha önemliydi." diye konuştu.

"PARASI OLAN APTAL DEĞİL"

Bodrum'daki fiyatları eleştiren ünlü isim, "İstanbul ve Bodrum'un Londra ve Zürih'ten hiç bir farklı kalmamış. Aslında bizim ülkemiz cennet her şeyi çok kolay bulabileceğimiz bir ülke. Eti, meyvesi, sebzesi ama 'neden fiyatları yükseklere getiriyorsunuz' diye sorguluyor insan.

İstanbul'da da Bodrum'da da birçok mekanda yemek yiyoruz ama görüyorum ki işletmeciler 'enflasyon' ve 'zamlar' diyerek bu durumu kötüye kullanıyor.

Türk çayını 50 TL'ye vermeyin kendi vatandaşınıza. Parası olan aptal değil!" diyerek tepkisini dile getirdi. (Habertürk)