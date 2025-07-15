Eski Nijerya Devlet Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA
Eski Nijerya Devlet Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Eski Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin cenazesi ülkesinde toprağa verildi.

Buhari için Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Deby Itno, Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo'nun yanı sıra üst düzey yetkiler ve halk katıldı.

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Cenaze töreninin ardından Buhari'nin naaşı, memleketi Katsina eyaletine bağlı Daura kentindeki evinin bahçesinde defnedildi.

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Öte yandan Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Buhari için 7 günlük ulusal yas ilan etti.

Buhari, 2015 ve 2019'daki seçimleri kazanarak iki dönem Nijerya Devlet Başkanlığı yapmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir süredir tedavi gören eski Devlet Başkanı Buhari, 13 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

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