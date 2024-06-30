Eski ortağının gittiği rakip mekanı kurşunlattı. İstanbul’un göbeğinde silahlar konuştu

Taksim’de birbirleriyle husumetli iki mekan sahibinin eski ortak kavgası kanlı bitti. Eski ortağının rakip mekana geçmesini hazmedemeyen şahıs, motosikletle silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından onlarca saat görüntü izlenerek yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

İstanbul Taksim’de iki mekan sahibi arasında ortak paylaşım nedeniyle husumet oluştu. Eski ortağının karşı mekana geçmesini hazmedemeyen adam, mekanın çalışanlarına silahlı saldırı düzenletti. Saldırıda mekanın önünde oturan Alişan K. ve Ömer K. bacaklarından yaralanırken, vatandaşlar da panik yaşadı.



"ORTAĞIMI ÇALDIN" KAVGASI

Olayın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Saldırı öncesine yönelik çalışma yapan polis ekipleri, ateş eden motosikletli şüpheli şahsın olaydan yaklaşık 2 saat önce Tarlabaşı’nda bir sokakta kıyafetlerini ve kullandığı motosikleti değiştirdiğini belirledi. Polis ekipleri, bu sokakta olayda kullanılan motosikleti başka bir erkek şahsın getirdiğini ve yanlarında bir şahıs daha olduğunu, toplamda 3 kişi olarak hareket ettiklerini tespit etti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişiyi yakalarken 2’si tutuklandı.



Gözaltına alınan 3 şahıs sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan ateş eden 24 yaşındaki Uğur A.’nın 42 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.