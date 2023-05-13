Eski Pakistan Başbakanı Khan mahkeme binasından ayrıldı

Pakistan'da 9 Mayıs'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski Başbakan Imran Khan, İslamabad Yüksek Mahkemesinin 2 haftalık geçici kefaletle serbest kalmasına hükmetmesinden saatler sonra mahkeme binasından ayrıldı.

Binadan çıkan Khan, yoğun güvenlik önlemleri altında araca bindirildi. Pakistan Tehreek-e-Insaf Partisinden yapılan açıklamada, Khan'ın Lahor'a doğru yola çıktığı duyuruldu.

Imran Khan binadan ayrılmadan önce sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, kefaletinin onaylanmasına rağmen halen binada tutulduğunu söyledi. Khan videoda, "Kaçırıldım ve zorla burada tutuluyorum. Tüm halka onların kötü niyetli olduğunu söylüyorum. Bana yeniden bir şeyler yapmak istiyorlar ve herkes buna hazırlıklı olmalı" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANMASI HUKUKA AYKIRI"

Öte yandan dün Yüksek Mahkeme, Khan'ın yargılandığı davada tutuklanmasını "hukuka aykırı" olarak nitelendirmiş, "derhal serbest bırakılmasını" emretmişti.

Imran Khan geçtiğimiz yılın Nisan ayında parlamentoda yapılan güven oylamasının ardından iktidardan düşmüştü.

Hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla "el-Qadir" davasında yargılanan Khan, 9 Mayıs'ta İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne ifade vermeye gelirken tutuklanmıştı.

Khan'ın tutuklanmasının ardından destekçileri ülke genelinde sokaklara dökülmüş, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda en az 11 kişi hayatını kaybetmiş, en az 290 kişi yaralanmıştı. Gösterilerde en az 2 bin 500 kişi de gözaltına alındı.