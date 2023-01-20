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  • Eski sevgilim evli ve bana fake hesaplardan yazıyor. Onun olduğunu kanıtlayamıyorum, ne yapacağım?

Eski sevgilim evli ve bana fake hesaplardan yazıyor. Onun olduğunu kanıtlayamıyorum, ne yapacağım?

Kadınların en büyük sorunlarının başını çeken eski sevgili konusunda bir kadın “Eski sevgilim evli ve bana sürekli fake hesaplardan yazıyor. Onun olduğunu kanıtlayamıyorum, ne yapacağım?” diyerek çare aradı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:17
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Eski sevgilim evli ve bana fake hesaptan yazıyor. Ama kanıtlayamıyorum ne yapacağım

Eski sevgilim evli ve bana fake hesaplardan yazıyor. Onun olduğunu kanıtlayamıyorum, ne yapacağım?
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Kadınların en muzdarip olduğu konuların başında gelen eski sevgilinin rahatsız etme konusu kızlarsoruyor.com’un da gündemine girdi.

Bir kadın söz konusu kadın sitesine “Eski sevgilim evli ve bana sürekli fake hesaplardan yazıyor. Onun olduğunu kanıtlayamıyorum, ne yapacağım?” diyerek başlık açtı.

Eski sevgilisine “Git karınla uğraş” dediğinde “Benim karım sensin” cevabını aldığını yazdı.

Kızlarsoruyor.com’da konuya ilişkin yorumlarda bulunan kullanıcıların görüşleri ise şöyle:

*Sende fake hesap açıp karısına mesaj at erkek ol fake ya da kadın ol uzak durmalısın bence. Özele gel bakalım. Ayni ip adreslerinden mi geliyor mesaj hesaplar

*Ne yılışık bir şeymiş Allah yardımcın olsun

*İnşallah senaryodur, şoktayım...

*Polise şikâyet edeceğim de devam ederse et

*Karısına söyle

*Bir konuşasın hiç mi gelmiyor?

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MEDDAH
20.01.2023 13:05
CEVAP VERME KAFAYA TAKMA OLSUN BITSIN ..  
 
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