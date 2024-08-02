Eski sevgilisini öldürdüğü iddia edilen genç gözaltına alındı

Olay, kent merkezindeki Selçuklu Mahallesi'nde bulunan Orhun Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su kanalında yüzü koyun yatan bir kadını fark eden çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadının ölü olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde, cesedin 19 yaşındaki S.T.'ye ait olduğu belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, ifadelerden yola çıkarak S.T.'nin eski sevgilisi Yusuf Ç.'nin (23) peşine düştü. Yusuf Ç., İscehisar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Markette çalışıyordu, ailesi iş çıkışında alıyordu

Cinayete kurban giden genç kızın yaklaşık 4 aydır bir markette çalıştığı ve eski sevgilisiyle arasındaki problemler nedeniyle bir süredir ailesi tarafından iş çıkışında alındığı öğrenildi. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.