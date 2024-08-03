23 kadın öldürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
23 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2024 yılının Temmuz ayına ilişkin veri raporunu açıkladı. Açıklanan rapora göre, Türkiye’de Temmuz ayında 23 kadın öldürülürken, 23 kadının ölümünün de şüpheli olduğu ifade edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'2024 yılının Temmuz ayın için veri raporunu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre 2024 yılının Temmuz ayında 23 kadın öldürülürken, 23 kadının ise şüpheli ölümü gerçekleşti.

23 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Katledilen 23 kadından 4’ü boşanmak istemek, tekrardan barışmayı reddetmek, evlenmeyi kabul etmemek gibi nedenlerden, 1’i annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle katledildi.

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Yayımlanan raporda,

Bu ay 23 kadın cinayeti işlendiği, 23 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunduğu, öldürülen 23 kadından 4’ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i annelerinin boşanmak istemesi bahanesiyle öldürüldüğünü, 18’inin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemediği yer aldı.

18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğu, Kadınların hangi şahıslar tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmediği sürece, adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam edeceği belirtildi.

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