Eski Survivor yarışmacısı Taner'e hapis şoku. Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi

Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı'nın Kıbrıs'ta yabancı bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaların doğru olup olmadığı henüz bilinmiyor

KAYNAK: Haber Merkezi
Eski Survivor yarışmacısı Taner'e hapis şoku. Cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi

Survivor yarışmasıyla adını duyurduktan sonra sosyal medya fenomeni haline gelen Taner Tolga Tarlacı'nın tecavüz suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öne sürüldü. Kıbrıs'ta yaşandığı iddia edilen ve magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili henüz net bir bilgi yok.

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GÜNEY KIBRIS'A KAÇMIŞTI

2011 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasıyla uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Taner Tolga Tarlacı, yarışmanın ardından farklı sebeplerle sık sık gündeme gelmeye devam etti. Daha sonra Acun Ilıcalı'ya ettiği hakaretlerle uzun süre gündemi meşgul eden Tarlacı, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilmesinin ardından kaçak feribotla Güney Kıbrıs'a kaçmıştı

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