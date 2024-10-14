Eski ve yeni bakan arasındaki AUDI 8 krizi büyüyor: Kirişçi, devlet malına el koydu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda eski ve yeni bakan arasında makam aracı kavgası yaşandığına ilişkin iddialar hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye tarımının tarihinin en zor dönemlerini geçirdiğinin altını çizen Adem, bakanlığın bu sorunlarla ilgilenmek yerine AUDI A8 kriziyle gündeme gelmesine sert tepki gösterdi.

"KİRİŞÇİ DEVLET MALINA EL KOYMUŞTUR”

Yaşanan makam aracı skandalının devlet malının talan edilmesinin en somut göstergelerinden biri olduğunu söyleyen Adem, “Eski Tarım Bakanı Vahit Kirişci, görev süresi bitmesine rağmen kendisine tahsis edilen lüks Audi A8 Long makam aracını geri vermemiş, devlet malına adeta el koymuştur. Bu aracı almak için yeni Bakan İbrahim Yumaklı’nın başarısız girişimleri, kamuda ne denli israf ve savurganlığın hüküm sürdüğünü gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Vahit Kirişçi

"LÜKS MAKAM ARAÇLARINDAN İNMEMELERİ KABUL EDİLEMEZ"

Savunma Sanayi için 100 bin TL limiti olan kredi kartlarından alınacak 750 TL’lik katkı payını eleştiren Adem, “Millet kredi kartına ek katkı payı getirilerek borç içinde yaşam mücadelesi verirken iktidardakilerin kamu malını hoyratça kullanmaları, lüks Alman makam araçlarından inmemeleri kabul edilemez. Çiftçimize reva görülen bu ağır tablo karşısında, devletin kaynaklarının şahsi menfaatler için kullanılması büyük bir vicdansızlıktır. Tarım politikalarındaki yanlışlar yüzünden, ülkemiz dışa bağımlı hale gelmiş, ithalat kapıları ardına kadar açılmıştır. Yerli üretici tarlasını terk ederken halkımıza ithal gıdalar, sağlık riskleri taşıyan ürünler dayatılmaktadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

"KAMUNUN MALI HALKINDIR"

Hükümetin tarımı ve çiftçiyi önemsemediğini ve önceliklerinin lüks ve israf olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Adem, “Bu skandalın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i kamu kaynaklarının doğru kullanılmasına yönelik ciddi tasarruf tedbirleri almaya davet ediyoruz. Türk çiftçisi alın teriyle geçinirken hiçbir bakan devletin malını kişisel malı gibi kullanamaz. Kamunun malı halkındır, kamu vicdanı ise böyle bir savurganlığa asla izin vermez” ifadelerine yer verdi.

BİR TEPKİ DE ALTAYLI'DAN

Söz konusu krizi bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, iki bakan arasında yaşanan makam aracı savaşını, "Tarım Bakanlığı hikayeyi duymuşsundur. Eski Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Bakanı’yken altına bunun bir tane makam arabası vermişler Audi A8 bugün bayi fiyatı 20 milyon TL. Sonra Vahit Kirişçi Bey bakanlıktan alınmış. Giderken yanında Audi'sini de götürmüş. Audi A8'e yeni gelen Bakan demiş ki; Audi nerede neyse aramışlar taramışlar bakanda duruyor. Bir şekilde bakanın oradan bak servise götüreceğiz diye kaçırmışlar arabayı bakanlığın altına park etmişler. Garajına gizlemişler" sözleriyle anlattı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Duruma tepki gösteren Altaylı, "Bu sefer eski bakanın korumaları arıyorlar. Nerede o araba falan filan diye bulamıyorlar. Vahit Kirişçi eski bakan yeni Bakanı arıyor küfür kıyamet arabamı ne yaptınız diye. Yeni Bakan da verin şu adamın arabasını diyor, veriyorlar. Yeni Bakan da 20 milyonluk araba eski bakan da 20 milyonluk araba şimdi bu şatafat sürsün diye sana bana vergi" ifadelerini kullandı.

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