Eskişehir'de 'Kadının Coğrafyası' konulu yaratıcı drama atölyesi

ANKA'da yer alan habere göre, Büyükdere Mahallesi Adaklı Sokak’ta hizmet veren Osmangazi Gençlik Merkezi’nin atölye ve söyleşileri devam ediyor. Bu kapsamda Merkez, son olarak gençleri yaratıcı drama atölyesinde buluşturdu.

Atölye çalışmasını eğitmen Aslıhan Aslan yürüttü. Eduardo Galeano’nun ‘Kadınlar’ isimli deneme kitabından uyarlanan ‘Kadının Coğrafyası’ başlıklı atölyede, “Yaşadığı coğrafya kadının kaderi midir” sorusuna yanıt aranırken; ‘kadın’ ile ilgili kitap kapağı tasarımı ve kadınların en özgür olduğu şehirler hakkında harita çalışması yapıldı.