Eskişehir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
ESKİŞEHİR İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
ALPU
HAN
MİHALIÇÇIK
SİVRİHİSAR
BEYLİKOVA
İNÖNÜ
ODUNPAZARI
TEPEBAŞI
ÇİFTELER
MAHMUDİYE
SARICAKAYA
GÜNYÜZÜ
MİHALGAZİ
SEYİTGAZİ
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.