Eskişehir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Eskişehir ve ilçelerinde gerçekleştirilen 2024 yerel seçimleri, büyük ilgi gördü.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

ESKİŞEHİR İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ALPU

HAN

MİHALIÇÇIK

SİVRİHİSAR

BEYLİKOVA

İNÖNÜ

ODUNPAZARI

TEPEBAŞI

ÇİFTELER

MAHMUDİYE

SARICAKAYA

GÜNYÜZÜ

MİHALGAZİ

SEYİTGAZİ

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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