﻿Eskişehir Mihalgazi SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan ilana göre; Eskişehir Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), büro görevlisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2-Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak,

3-Mihalgazi Merkez ve Mahallerinde ikamet ediyor olmak,

4-18 Yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

5-Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

6-Türk Ceza Kanunun 53.maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7-Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak,

8-Adil ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak,

9-En az 4 yıllık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinin herhangi birisinden lisans eğitimini tamamlamış olmak

10-ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan 2021-2022 yılı Lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme Sınavının herhangi birinden KPSS P3 puan türünde en az 60 (Altmiş) puan almış olmak.

11-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

12- Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, iş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları Ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslara ait Iş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

ÖZEL ŞARTLAR

1-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

2-Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

3-Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.

4-Eskişehir Mihalgazi İlçesinde en az 6 aydır ikamet etmiş olmak.

5-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.