24 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eskişehir Mihalgazi SYDV işçi alacak

Eskişehir Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 06:47
Takip Et

Eskişehir Mihalgazi SYDV 2 personel alacak

Eskişehir Mihalgazi SYDV işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan ilana göre; Eskişehir Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), büro görevlisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
2-Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak,
3-Mihalgazi Merkez ve Mahallerinde ikamet ediyor olmak,
4-18 Yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
5-Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
6-Türk Ceza Kanunun 53.maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
7-Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak,
8-Adil ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak,
9-En az 4 yıllık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Sosyal Hizmetler) bölümlerinin herhangi birisinden lisans eğitimini tamamlamış olmak
10-ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan 2021-2022 yılı Lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme Sınavının herhangi birinden KPSS P3 puan türünde en az 60 (Altmiş) puan almış olmak.
11-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.
12- Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, iş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları Ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslara ait Iş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

ÖZEL ŞARTLAR
1-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
2-Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.
3-Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili sertifikalar, iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilecektir.
4-Eskişehir Mihalgazi İlçesinde en az 6 aydır ikamet etmiş olmak.
5-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
2
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
3
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
4
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿PTT’den ihtiyaç sahibi ailelere karşılıksız ödeme: 7.800 TL’lik nakit desteği sağlanacak
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Gültekin Uysal da aklındaki cumhurbaşkanı adayını açıkladı
6
﻿Gültekin Uysal da aklındaki cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Gültekin Uysal da aklındaki cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
7
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Canan Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi. “Seçimlerin mimarı Kılıçdaroğlu’dur” demişti
﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm 7 işçi alacak
﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm 7 işçi alacak
﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm 7 işçi alacak
﻿Kocaeli Güzide SYDV Geçici 20 işçi alacak
﻿Kocaeli Güzide SYDV Geçici 20 işçi alacak
﻿Kocaeli Güzide SYDV Geçici 20 işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalgazi SYDV işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalgazi SYDV işçi alacak
﻿Eskişehir Mihalgazi SYDV işçi alacak
﻿Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi işçi alacak
﻿Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi işçi alacak
﻿Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.