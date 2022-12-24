Eskişehir Sarıcakaya SYDV personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Eskişehir Sarıcakaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde yolcu taşıma şoförü ve temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak. Son başvuru tarihi 29 Aralık 2022 olarak açıklandı.

ŞOFÖR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinin A bendindeki şartları taşımak

Sarıcakaya İlçesi sınırları içerisinde en az son 6 aydır kesintisiz ikamet ediyor olmak

En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek

ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Yaşlı bakım konularında sertifika sahibi olanlar önceliklidir

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İkametgah Belgesi veya adres beyanlı nüfus kayıt örneği

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli Sicil Kaydı (Kamuya verilmek üzere)

Çalışmasına engel olmayacağını gösteren aile hekiminden alınan sağlık raporu

İş başvuru formu (Sarıcakaya SYDV'den alınıp doldurulacaktır)

Ehliyet aslı ve sureti